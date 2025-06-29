Медсестра Клаус: ВСУ выслеживают российских раненых и врачей с дронов

Украинские операторы FPV-дронов намеренно выслеживают раненых российских бойцов и медиков, которые их эвакуируют, чтобы нанести по ним удары. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медсестру военного госпиталя группировки «Днепр» с позывным «Клаус».