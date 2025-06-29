Медсестра Клаус: ВСУ выслеживают российских раненых и врачей с дронов

Украинские операторы FPV-дронов намеренно выслеживают раненых российских бойцов и медиков, которые их эвакуируют, чтобы нанести по ним удары. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медсестру военного госпиталя группировки «Днепр» с позывным «Клаус».
Порой раненые члены эвакуационных команд сами становятся пациентами военных госпиталей, рассказала медсестра.
Накануне сайт KP.RU рассказывал, как российский военнослужащий выжил после того, как ударный FPV-дрон попал ему в шею.
Также сообщалось, что 28 июня дрон ВСУ атаковал поселок Глушково Глушковского района Курской области. В результате ранен 43-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что СК России расследует убийство FPV-дроном ВСУ молодой девушки в Курской области. Беспилотник атаковал ее гражданский легковой автомобиль в поселке Коренево.