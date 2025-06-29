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Боец Хруст: безэкипажные катера ВСУ больше не приближаются к Крыму на 30 км

Командир российского отряда отметил, что его бойцы продолжают совершенствовать свою систему защиты.

Источник: Аргументы и факты

Безэкипажные катера (БЭК) ВСУ больше не подходят к Крыму на расстояние меньше 30 км, заявил командир российского добровольческого отряда «Омерзительная восьмёрка» с позывным Хруст.

Он уточнил, что бойцы его подразделения успешно защищают местное побережье.

«ВСУ, благодаря массовому уничтожению их дорогостоящих безэкипажных катеров, перестали подходить к Крыму на дистанцию 30 км», — сказал Хруст, слова которого приводит ТАСС.

Командир отметил, что отряд его продолжает изучать приёмы противника и совершенствует свою систему защиты. Хруст также уточнил, что ВСУ используют несколько модификаций БЭК, в том числе те, на которые установлены муляжи, ракеты с переносных зенитных комплексов или FPV-дроны.

Напомним, за неделю, с 7 по 13 июня, Черноморский флот РФ ликвидировал шесть украинских безэкипажных катеров.