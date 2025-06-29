Боец Хруст: безэкипажные катера ВСУ больше не приближаются к Крыму на 30 км

Командир отметил, что отряд его продолжает изучать приёмы противника и совершенствует свою систему защиты. Хруст также уточнил, что ВСУ используют несколько модификаций БЭК, в том числе те, на которые установлены муляжи, ракеты с переносных зенитных комплексов или FPV-дроны.