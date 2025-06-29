Глава Башкирии рассказал о героизме офицера в зоне СВО

Подполковник Дмитрий Смирнов прошёл путь от курсанта артиллерийского училища до заместителя командира батальона. Принимал участие в спецоперации.
В 2023 году под Артёмовском Дмитрий Смирнов командовал артиллерийскими расчётами. Под его руководством артиллеристы нанесли огневое поражение силам ВСУ, а штурмовая рота успешно заняла опорные пункты противника. За этот бой офицер представлен к ордену Мужества. Отличился Дмитрий Смирнов и на других направлениях — за операцию в районе Кременной удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В настоящее время Дмитрий Смирнов служит в военном комиссариате Башкирии. Ветеран СВО активно участвует в общественной жизни, помогает готовить молодёжь к службе.
«У Дмитрия — крепкий тыл. Дома его всегда ждут супруга, дочь и сын. Старшая занимается спортивной аэробикой, младший — футболом. Сегодня Дмитрий — полуфиналист программы “Герои Башкортостана”. В этом проекте он видит возможность применить весь свой опыт в мирной жизни, хочет помогать своей республике, работать на благо страны уже в гражданской сфере. Благодарю Дмитрия Валерьевича за службу, стойкость и готовность продолжать служить Родине уже в мирное время. Удачи!» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал об участнике проекта «Герои Башкортостана» Евгении Телепневе из Уфы.
Напомним, программа «Герои Башкортостана» в республике стартовала в феврале этого года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров. Он отметил, что цель программы «Герои Башкортостана» — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стал продолжением федерального проекта «Время героев».
Руководитель республики отметил, что цель программы «Герои Башкортостана» — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стал продолжением федерального проекта «Время героев».
«По поручению президента России мы расширяем федеральный проект “Время героев”. Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде», — сказал Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.