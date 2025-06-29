Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

«Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — заявили в ведомстве.
Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, добавили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.