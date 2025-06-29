Российская ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» и 102 беспилотника за сутки

Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.