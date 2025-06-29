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Российская ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» и 102 беспилотника за сутки

МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету «Нептун» и 102 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун” и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.