Пушилин: ожесточенные бои развернулись в районе Удачного в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли от освобожденной на минувшей неделе российскими силами Новосергеевки в район поселка Удачное, там теперь развернулись ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного где развернулись достаточно ожесточенные бои — Котлино, Удачное», — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Пушилина, за Удачным проходит очень важная связующая артерия для всей группировки ВСУ, поэтому противник всеми силами пытается не отдать этот населенный пункт.
«Тем не менее наши подразделения продолжают двигаться вперед», — сказал глава ДНР.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новосергеевку и Шевченко в Донецкой Народной Республике. В боях за Новосергеевку противник потерял свыше 545 военнослужащих.