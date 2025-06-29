В Дрогобыче произошел пожар: что известно о взрывах 29 июня во Львовской области

Ночью 29 июня сигналы воздушной опасности звучали по всей Украине. Около 01:20 в трех областях страны объявили ракетную тревогу. Затем, спустя час, уведомление распространилось на всю территорию республики. Согласно сведениям официального ресурса Украины для оповещения населения, с 01:40 сигналы воздушной тревоги звучали уже в 17 регионах страны. В трех оставшихся областях — Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — ракетную опасность объявили к 02:20. По данным властей Украины, сирены звучали всю ночь.