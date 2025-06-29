В Дрогобыче произошел пожар: что известно о взрывах 29 июня во Львовской области

Жители львовского Дрогобыча оповестили об отключениях электричества в некоторых частях города. По информации от местных властей, фиксируются взрывы. На их фоне в городе произошел пожар. Так сказано в сообщении на сайте городского совета.
Известно, что в Дрогобыче ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В городском совете порекомендовали жителям не покидать безопасные места, закрывать окна и брать маски при выходе на улицу. Средства личной безопасности необходимы из-за дыма, распространившегося в некоторых частях Дрогобыча.
Взрывы, как уточняется, произошли 29 июня. Власти города отметили, что пожар разгорелся на объекте промышленной инфраструктуры. Точное его местоположение неизвестно. В Дрогобыче расположено несколько заводов.
«Службы проводят замеры уровня атмосферного воздуха. Мы призываем жителей общины оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия», — указывается в оповещении.
В российских ведомствах информацию не подтверждали. Руководство Украины также пока не дало комментария по поводу случившегося инцидента.
Ночью 29 июня сигналы воздушной опасности звучали по всей Украине. Около 01:20 в трех областях страны объявили ракетную тревогу. Затем, спустя час, уведомление распространилось на всю территорию республики. Согласно сведениям официального ресурса Украины для оповещения населения, с 01:40 сигналы воздушной тревоги звучали уже в 17 регионах страны. В трех оставшихся областях — Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — ракетную опасность объявили к 02:20. По данным властей Украины, сирены звучали всю ночь.
О взрывах 29 июня неоднократно сообщали, в том числе, во Львове. По информации украинских СМИ, они могли произойти в 2.23 и в 2.59. В городе работали средства противовоздушной обороны.
Кроме того, ночью взрывы слышали в украинском Николаеве. О последствиях на земле не сообщалось. Город Николаев находится в южной части Украины, Стрыйский район Львовской области.