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На Западе сделали неудобное признание о ВКС России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия обладает более современной и эффективной авиацией, чем Украина, пишет Military Watch Magazine.

Источник: © РИА Новости

«Все F-16, поставляемые ВВС Украины, это ранние варианты времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это основной фактор, которые позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечается в публикации, эти самолеты, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Украине, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. В то же время подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

Москва не раз заявляла, что западные военные поставки Киеву не влияют на исход конфликта, а только продлевают его. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО фактически стала участником боевых действий, обеспечивая Украину не только оружием, но и подготовкой военных специалистов.

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