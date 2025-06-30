На Западе сделали неудобное признание о ВКС России

Москва не раз заявляла, что западные военные поставки Киеву не влияют на исход конфликта, а только продлевают его. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО фактически стала участником боевых действий, обеспечивая Украину не только оружием, но и подготовкой военных специалистов.