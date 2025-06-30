«Все F-16, поставляемые ВВС Украины, это ранние варианты времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это основной фактор, которые позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — говорится в материале.
Кроме того, как отмечается в публикации, эти самолеты, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Украине, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. В то же время подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.
Москва не раз заявляла, что западные военные поставки Киеву не влияют на исход конфликта, а только продлевают его. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО фактически стала участником боевых действий, обеспечивая Украину не только оружием, но и подготовкой военных специалистов.