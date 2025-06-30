Украинские войска из-за сложной ситуации в зоне боевых действий вынуждены перебрасывать на Сумское направление множество подразделений, включая элитные. Это ослабило резервы ВСУ и позиции на других участках, сообщили ТАСС в силовых структурах России.
По данным источника, для сдерживания продвижение российских бойцов группировки «Север» на Сумском направлении ВСУ направили десятки подразделений. Командование использовало резервные бригады и сняло силы с других участков фронта.
Среди переброшенных сил — спецназ 71-й отдельной егерской бригады, группы сил специальных операций, включая отряд «Рейнджеров» и 8-й полк ССО. Кроме того, задействован 214-й отдельный штурмовой батальон, созданный в 2016 году под руководством американских инструкторов.
Ранее командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии ВС России с позывным «Контора» рассказал, что ВСУ, опасаясь российских дронов, оставляют поврежденную технику под Купянском в Харьковской области. Среди брошенных машин — бронеавтомобиль Oncilla 4×4 польско-украинской разработки.