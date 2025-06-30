Кроме того, журнал Military Watch Magazine указывает на превосходство российской авиации над украинской. Поставляемые Киеву самолеты F-16 относятся к устаревшим моделям времен холодной войны и не соответствуют современным стандартам. Такие самолеты требуют значительных затрат на обслуживание из-за износа. В то же время российские истребители, по данным издания, являются более новыми и эффективными, что обеспечивает им преимущество в воздухе.