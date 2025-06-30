Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А, известная как «Солнцепек», демонстрирует высокую эффективность в зоне боевых действий на Украине, сообщает журнал Military Watch Magazine. Система успешно справляется с задачами по уничтожению противника в укрепленных районах, бункерах, траншеях и пещерах.
По данным издания, «Солнцепек» использует боеприпасы, создающие мощную взрывную волну из огня, которая выжигает кислород в зоне поражения. Это лишает противника возможности укрыться, вынуждая его рассредоточивать силы. Система предназначена для поддержки пехоты и танков, уничтожения живой силы врага на открытых и закрытых позициях, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспорта.
Основные характеристики «Солнцепека» включают дальность поражения до шести километров. Один залп способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, поражая силы противника в окопах и на открытой местности. Полный залп при парном пуске занимает шесть секунд, при одиночном — 12 секунд. Экипаж системы состоит из трех человек.
Кроме того, журнал Military Watch Magazine указывает на превосходство российской авиации над украинской. Поставляемые Киеву самолеты F-16 относятся к устаревшим моделям времен холодной войны и не соответствуют современным стандартам. Такие самолеты требуют значительных затрат на обслуживание из-за износа. В то же время российские истребители, по данным издания, являются более новыми и эффективными, что обеспечивает им преимущество в воздухе.