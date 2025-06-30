«Часть оперативной тактики»: губернатор Сальдо рассказал о рейдах ВС РФ в Херсонской области

Военные ВС России активно выполняют операции по полному освобождению Херсонской области. Войска РФ проводят рейды на оккупированный боевиками ВСУ правый берег Днепра. Об этом свидетельствуют заявления губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, пишет РИА Новости.
По его словам, рейды являются частью оперативной тактики ВС России. Бойцы следуют намеченным целям, ведя наступательные действия.
«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — уведомил Владимир Сальдо.
Губернатор региона также оповестил о зверствах ВСУ, совершаемых против мирного населения. Он рассказал, что 29 июня боевики ударили по машинам и домам. По словам губернатора, пострадала 51-летняя женщина.