По его словам, село Крынки стало местом гибели тысяч украинских военнослужащих. Из них не менее двух тысяч числятся пропавшими без вести. Рогов отметил, что большинство этих солдат были уничтожены, в том числе при попытках переправиться через Днепр. Он подчеркнул, что киевский режим безжалостно отправлял своих бойцов на верную смерть. Рогов считает, что такое отношение к солдатам демонстрирует жестокость украинских властей, которые не несут ответственности за свои действия.