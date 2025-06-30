Большинство военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, были уничтожены. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, село Крынки стало местом гибели тысяч украинских военнослужащих. Из них не менее двух тысяч числятся пропавшими без вести. Рогов отметил, что большинство этих солдат были уничтожены, в том числе при попытках переправиться через Днепр. Он подчеркнул, что киевский режим безжалостно отправлял своих бойцов на верную смерть. Рогов считает, что такое отношение к солдатам демонстрирует жестокость украинских властей, которые не несут ответственности за свои действия.
Недавно в Киеве родственники пропавших военнослужащих ВСУ организовали митинг на площади Независимости. Они требовали от властей ускорить поиски двух тысяч солдат, чья судьба остается неизвестной уже год. Родные и близкие военнослужащих выразили обеспокоенность отсутствием информации о судьбе своих родных и призвали власти активнее заниматься их поиском.