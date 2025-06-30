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Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне «Юга»

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск в ночное время суток. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции — УМПК.

Как отметили в министерстве, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета после подтверждения информации об уничтожении пункта боевиков.