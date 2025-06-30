Всё вскрылось при беседе «наедине»: экс-военный ВСУ рассказал о русской речи украинских командиров

«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — поделился сведениями боец.