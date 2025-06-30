Командиры ВСУ, стараясь говорить на украинском, всё же предпочитают русский язык. Даже после выхода в стране закона о запрете такой речи, военные пренебрегают правилом. Командование ВСУ возвращается к русскому языку после собраний и построений. Такой информацией обладает перешедший на сторону РФ экс-украинский военнослужащий с позывным «Борзый», пишет РИА Новости.
Он сообщил, что на русском могли общаться все командиры ВСУ. Большинство из них — уроженцы Донецкой и Днепропетровской областей, отметил военный.
«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — поделился сведениями боец.
В это время российские военные продолжают активное наступление на Южно-Донецком направлении. ВС РФ нанесли удары по шести бригадам ВСУ. Потери противника составили до 185 человек.