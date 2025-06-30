Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведчики обнаружили скопление пехоты ВСУ в одном из опорных пунктов вблизи населенного пункта Часов Яр.
«Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города», — пояснили в МО РФ.
Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции.
«Точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку», — дополнили в МО РФ.