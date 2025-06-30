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Рогов: большинство военных ВСУ из списка пропавших под Крынками уничтожены

Пропавшими без вести под Крынками в Херсонской области считаются не менее 2 тыс. украинских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть украинских военнослужащих, числящихся пропавшими без вести около села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, была уничтожена, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в указанном населённом пункте были ликвидированы тысячи солдат ВСУ. При этом пропавшими без вести на этом участке фронта считаются не менее 2 тыс. украинских военнослужащих.

«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — сказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, 28 июня в Киеве прошла акция протеста родственников солдат ВСУ, числящихся пропавших без вести под Крынками. Собравшиеся потребовали власти найти их близких, судьба которых остается неизвестной в течение года.