Роковая ошибка ВСУ: как украинская армия совершила грубый тактический просчёт в Николаевке

Зайцев рассказал, что противник пытался сдерживать российские силы пехотой у Новопавловки. Украинские военные выдвигались навстречу, но в узком проходе между противотанковыми заграждениями их бронемашина Maxxpro подорвалась на минах и перегородила путь. Это заблокировало доступ украинской техники к лесополосе, где действовали российские войска. Зайцев отметил, что ВСУ оставили себе узкий коридор для маневров, но российские силы перехитрили противника, заманив его в ловушку и продолжив продвижение.