Украинская армия лишилась контроля над селом Николаевка в Донецкой Народной Республике, расположенным на границе с Днепропетровской областью. Причиной стала серьезная тактическая ошибка, сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Станислав Зайцев. По его словам, украинские силы перекрыли собственную технику, лишив себя возможности остановить продвижение российских войск.
Зайцев рассказал, что противник пытался сдерживать российские силы пехотой у Новопавловки. Украинские военные выдвигались навстречу, но в узком проходе между противотанковыми заграждениями их бронемашина Maxxpro подорвалась на минах и перегородила путь. Это заблокировало доступ украинской техники к лесополосе, где действовали российские войска. Зайцев отметил, что ВСУ оставили себе узкий коридор для маневров, но российские силы перехитрили противника, заманив его в ловушку и продолжив продвижение.
В другом районе боевых действий, в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, значительная часть украинских военнослужащих, числившихся пропавшими без вести, была уничтожена. Об этом сообщил Владимир Рогов. Он уточнил, что в Крынках погибли тысячи украинских солдат, из которых не менее двух тысяч числятся пропавшими без вести.