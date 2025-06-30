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Над Курской областью и Азовским морем за ночь сбили 15 украинских БПЛА

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью и Азовским морем.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Курской области и 5 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.

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