Над Курской областью и Азовским морем за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Курской области и 5 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.
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