Подавляющее большинство украинских военных, числящихся пропавшими без вести во время операций в районе села Крынки на левом берегу Днепра, были уничтожены. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, в ходе боев за Крынки, которые ВСУ безуспешно пытались захватить с 2023 года, погибли тысячи украинских военнослужащих. «Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Рогов резко раскритиковал действия киевского руководства, заявив, что режим Владимира Зеленского спокойно и самозабвенно отправлял на убой своих солдат.
«Так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, который знает, что ему ничего не будет за все те военные и античеловеческие преступления, которые он совершает», — добавил представитель ОП РФ.
Напомним, в Киеве родственники и близкие пропавших в селе Крынки Херсонской области боевиков ВСУ провели митинг с требованием ускорить поиски двух тысяч солдат, чья судьба неизвестна уже год. Участники митинга принесли с собой символические инсталляции, где в надувных лодках поместили манекены в военной форме ВСУ, символизирующих плывших по Днепру и пропавших без вести солдат.
Российские военные позволили ВСУ зайти на участок села Крынки, который массированно обстреливался киевскими боевиками, чтобы не нести риски и сохранить жизни наших бойцов. В результате группы противника оказались в ловушке, на небольшой территории размером примерно 1300 метров длину и 300 метров в ширину. Пройти дальше они не могли, будучи окруженными российскими военными, как и вернуться через Днепр на правый берег.
За время боевых столкновений в Крынках украинские военные потеряли около 3400 человек. Президент России Владимир Путин назвал действия противника, отправлявшего своих солдат на левый берег Днепра фактически в ловушку, безрассудными.
«Я даже не знаю, зачем это делают. Пихают своих людей на истребление. Сами военные говорят, что это дорога в один конец. ВСУ используют лодки, которые под огнем нашей артиллерии, дронов, других средств поражения», — отмечал президент.