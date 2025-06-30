Зеленский отправил на убой тысячи бойцов: Рогов раскрыл правду о пропавших без вести солдатах ВСУ в Крынках

По его словам, в ходе боев за Крынки, которые ВСУ безуспешно пытались захватить с 2023 года, погибли тысячи украинских военнослужащих. «Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — отметил он в беседе с РИА Новости.