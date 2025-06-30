Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем

ВСУ регулярно пытаются нанести удары с воздуха по Крыму, Севастополю и другим мирным регионам России. Так, 29 июня с 23:00 до 0:00 средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Азовским морем. Также в ночь на воскресенье российские военные уничтожили беспилотник над Крымом. 27 июня атаки на полуостров были пресечены дважды — рано утром и вечером над регионом сбили пять БПЛА. В ночь на 25 июня над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов.