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Освобожденное в ДНР село Шевченко было одним из ключевых узлов обороны ВСУ

ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР 26 июня.

Источник: Аргументы и факты

Населённый пункт Шевченко, который был освобождён российскими военными, играл важную роль в системе обороны и логистики Вооружённых сил Украины на юге Донецкой области, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

После того как формирования украинской армии были вытеснены из села, российские штурмовики развернули государственные флаги и установили полный контроль над одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении.

«Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в рамках наступления военнослужащими группировки войск “Восток”», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

26 июня Минобороны РФ заявило о том, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки «Восток» был освобождён населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.