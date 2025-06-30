Населённый пункт Шевченко, который был освобождён российскими военными, играл важную роль в системе обороны и логистики Вооружённых сил Украины на юге Донецкой области, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
После того как формирования украинской армии были вытеснены из села, российские штурмовики развернули государственные флаги и установили полный контроль над одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении.
«Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в рамках наступления военнослужащими группировки войск “Восток”», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
26 июня Минобороны РФ заявило о том, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки «Восток» был освобождён населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.