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Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 30 июня силы противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА над Курской областью и Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 30 июня перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, планирующих атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению оборонного ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и сбили 10 беспилотных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области. Еще пять воздушных целей были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Тем временем Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённый пункт Новоукраинка, расположенный на территории ДНР. Благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр» населённый пункт перешёл под контроль российской армии.

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