Юрий Слюсарь передал 100 мотоциклов военнослужащим Южного военного округа

«Сегодня мы передаём 100 кроссовых мотоциклов нашим защитникам. Эта техника позволяет оперативно выполнять боевые задачи на передовой. И это то малое, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, которые каждый день рискуют своей жизнью и приближают нашу победу», — сказал Юрий Слюсарь.