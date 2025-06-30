Юрий Слюсарь передал 100 мотоциклов военнослужащим Южного военного округа

«Сегодня мы передаём 100 кроссовых мотоциклов нашим защитникам. Эта техника позволяет оперативно выполнять боевые задачи на передовой. И это то малое, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, которые каждый день рискуют своей жизнью и приближают нашу победу», — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона поблагодарил всех, кто сегодня оказывает помощь фронту, — общественные объединения, волонтеров, жителей Дона, представителей бизнеса и муниципалитетов.
За весь период проведения специальной военной операции Ростовская область направила в зону СВО более 600 тонн стройматериалов и топлива, 8,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, свыше 400 автомобилей и квадроциклов, около двух тысяч беспилотников и другого спецоборудования.
«Правительство области и дальше будет помогать нашим военнослужащим и членам их семей — в этом направлении мы работаем вместе с муниципалитетами, бизнесом, общественниками, волонтерами. Мы вместе с нашей армией, жители Дона верят в её силу и мощь», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Глава региона пожелал военнослужащим крепкого здоровья, успешного выполнения боевых задач и скорого возвращения домой с победой.
Врио командующего поблагодарил от лица Южного военного округа за всестороннюю поддержку правительство области и всех жителей Дона.
«Ваша помощь — это символ братства, единства и непоколебимой веры в общее дело. Вы дарите надежду и уверенность тем, кто защищает нашу страну вдали от дома. Эта поддержка свидетельствует о том, что за нашими спинами стоит сильный и сплоченный народ», — отметил Владимир Кочетков.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.