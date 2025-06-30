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Приморский край ввел запрет на публикацию материалов о последствиях атак БПЛА

В Приморском крае официально запрещено публиковать фотографии и видео с последствиями ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая кадры пожаров, разрушений и работы экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае официально запрещено публиковать фотографии и видео с последствиями ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая кадры пожаров, разрушений и работы экстренных служб. Об этом сообщили в региональной антитеррористической комиссии.

В заявлении комиссии подчеркивается, что такие публикации могут использоваться противником для уточнения координат и планирования повторных атак. В связи с этим введены жесткие меры ответственности: за нарушение запрета грозит административная ответственность, а в ряде случаев — уголовное преследование с наказанием до 20 лет лишения свободы.

«Публикация материалов с последствиями ударов помогает противнику уточнять координаты и повторять удары», — отметили в антитеррористической комиссии Приморья.

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