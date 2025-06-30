При разминировании в Курской области найдены дроны ВСУ с нацистской символикой

При разминировании Курской области бойцы группировки войск «Север» нашли дроны ВСУ с изображением нацистской символики. Об этом российские военные рассказали на видео, предоставленном Минобороны.
«Обнаружен был DJI [дрон]. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — сказал боец, демонстрируя частично уцелевший БПЛА.
Кроме того, отметили в оборонном ведомстве России, при разминировании были обнаружены планшетные компьютеры и мобильные телефоны, принадлежавшие противнику.
Ранее при разминировании освобожденных территорий ДНР саперы столкнулись с боеприпасами иностранного производства.
Руководитель Госкомлесохоты ДНР Алексей Шебалков сообщил, что при разминировании территории республики применяется опыт чеченских коллег.