Гражданка РФ рассказала, как ей удалось эвакуировать брата с Украины

«Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам в бот, бот называется у них “Сохрани себе жизнь”, и, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны (на Украине — прим. ред.), насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти», — подчеркнула она.