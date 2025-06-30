Гражданка РФ рассказала, как ей удалось эвакуировать брата с Украины

Российская гражданка смогла эвакуировать в РФ родного брата, который проживал в Харькове и был насильно мобилизован в ВСУ. Об этом женщина рассказала журналистам, попросив не раскрывать своего имени.
Она отметила, что мужчину удалось вывезти через запланированную сдачу в плен военным группировки российских войск «Север».
«Я вышла заранее на Telegram-канал “Северный ветер” и их бот “Сохрани себе жизнь”, узнала о возможности сдачи в плен моего родственника», — отметила женщина, которую цитирует ТАСС.
Собеседница уточнила, что не общалась с братом напрямую, однако семья успела составить план действий ещё перед тем, как его призвали в ВСУ. Женщина призналась, что не может раскрыть подробности эвакуации, поскольку схема продолжает использоваться для вывоза других украинских военнослужащих, осведомленных о планах её родственника.
«Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам в бот, бот называется у них “Сохрани себе жизнь”, и, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны (на Украине — прим. ред.), насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти», — подчеркнула она.
В настоящее время эвакуированный мужчина проходит проверку со стороны российских спецслужб. Пленный уже направил заявление к президенту России с просьбой предоставить ему гражданство РФ.
Напомним, 19 июня российский боец с позывным Лек заявил, что у принудительно мобилизованных солдат ВСУ желание принимать участие в боевых действиях «равно нулю».