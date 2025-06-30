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24-летний санинструктор из Урюпинска погиб на СВО

Завтра, 1 июля, урюпинцы простятся с участником СВО, ефрейтором Андреем Нистратовым.

Некролог опубликовала администрация городского округа Волгоградской области. Андрей Нистратов «за ленточкой» служил санитарным инструктором медицинского отделения мотострелкового батальона.

Андрей родился и жил в столице российской провинции, учился в средней школе N 5 и в Буденновской школе. Закончил Урюпинский медколледж. С первых дней СВО с 2022 года защищал интересы России.

Погиб Андрей в населенном пункте Яблоновка на константиновском направлении в ДНР, до конца выполнив свой воинский долг. Воину было 24 года. У него остались мама и жена.