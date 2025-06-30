Спецподразделение «Ахмат» за три года трансформировалось из чисто чеченского в многонациональное объединение, где служат представители разных народов и религий. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, если в 2022 году подразделение состояло исключительно из чеченцев, то сейчас состав кардинально изменился. Сегодня примерно половину бойцов составляют русские, четверть — чеченцы, а оставшиеся 25% — представители других народов России, бывшего СССР и даже иностранцы. В рядах «Ахмата» несут службу японец, китайцы и корейцы, добровольно вступившие в подразделение для защиты Отечества.
Командир отметил, что из-за многонационального состава и разнообразия вероисповеданий в подразделении было принято решение изменить флаг. Новый символ объединяет две основные религии страны — православие и ислам, что отражает дух единства бойцов. Алаудинов подчеркнул, что, несмотря на различия в национальности и вере, все военнослужащие «Ахмата» считают себя одной семьёй.
Прежде Алаудинов заявил, что Россия уже победила в специальной военной операции (СВО) на Украине, так как вступила в противостояние со своими противниками. По его словам, страна добилась успеха в этом конфликте благодаря мужеству президента РФ Владимира Путина.