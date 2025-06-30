Алаудинов: В состав спецназа «Ахмат» входят японец, китайцы и корейцы

По словам Алаудинова, если в 2022 году подразделение состояло исключительно из чеченцев, то сейчас состав кардинально изменился. Сегодня примерно половину бойцов составляют русские, четверть — чеченцы, а оставшиеся 25% — представители других народов России, бывшего СССР и даже иностранцы. В рядах «Ахмата» несут службу японец, китайцы и корейцы, добровольно вступившие в подразделение для защиты Отечества.