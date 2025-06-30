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Над Азовским морем ночью отражена атака 5 БПЛА ВСУ: что известно?

Всего за прошлую ночь уничтожены 15 украинских беспилотников.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 15 БПЛА ВСУ.

Больше всего над Курской областью — 10. Еще пять — над Азовским морем.

Сообщений о разрушениях и пострадавших в населенных пунктах Кубани не поступало.

Ранее «АиФ-Юг» сообщал — над Кубанью и Черным морем ночью 25 июня была отражена атака четырех БПЛА ВСУ. Всего с 22:45 до 05:40 российская система ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего над Ростовской областью — семь.

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