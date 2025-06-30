На Кубани сняли режим беспилотной опасности после ночной атаки дронов

Беспилотную опасность объявили на Кубани поздно вечером 29 июня. Система РСЧС оповещала жителей разных районов об опасности после 23 часов. Отбой сигнала по БПЛА приходил в сообщениях после двух часов ночи.
Утром 30 июня в Минобороны России сообщили, что в течение ночи беспилотники были уничтожены над Азовским морем.
«Пять БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в ночь на 30 июня перекрывали движение по Крымскому мосту. По данным на 8 утра, в заторе стоит уже 418 машин.
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