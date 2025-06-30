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На Кубани сняли режим беспилотной опасности после ночной атаки дронов

В Краснодарском крае утром 30 июня сняли режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность объявили на Кубани поздно вечером 29 июня. Система РСЧС оповещала жителей разных районов об опасности после 23 часов. Отбой сигнала по БПЛА приходил в сообщениях после двух часов ночи.

Утром 30 июня в Минобороны России сообщили, что в течение ночи беспилотники были уничтожены над Азовским морем.

«Пять БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в ночь на 30 июня перекрывали движение по Крымскому мосту. По данным на 8 утра, в заторе стоит уже 418 машин.

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