WSJ: ВСУ жалуются на большие потери при удержании Сум

Напомним, 20 июня президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Глава государства отметил, что буферная зона в этом регионе имеет глубину 10−12 километров. По его словам, это вынужденная мера, вызванная вражескими действиями, которые ранее вторглись в Курскую область и совершили там преступления. Российский лидер подчеркнул, что взятие Сум не является целью, хотя полностью исключать такой вариант не стал.