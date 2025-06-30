Украинские военные на Сумском направлении сталкиваются с серьезными проблемами при обороне, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бойцов ВСУ. По данным издания, российская группировка войск в этом районе успешно продвигается.
Как утверждают бойцы ВСУ, их подразделения несут большие потери. Военные рассказали, как ожидали, что командование подготовит мощные оборонительные рубежи на украинской стороне границы, но этого не произошло.
Вместо этого после хаотичного отступления украинские солдаты обнаружили лишь устаревшие окопы, не защищенные от атак с воздуха. В некоторых случаях бойцам приходится оборудовать позиции под огнем российских беспилотников.
Еще одной серьезной проблемой бойцы назвали отсутствие минных полей на направлениях российского наступления.
Напомним, 20 июня президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Глава государства отметил, что буферная зона в этом регионе имеет глубину 10−12 километров. По его словам, это вынужденная мера, вызванная вражескими действиями, которые ранее вторглись в Курскую область и совершили там преступления. Российский лидер подчеркнул, что взятие Сум не является целью, хотя полностью исключать такой вариант не стал.