Российские военные выбили боевиков ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины — села Дачное. В настоящее время в поселке идет зачистка. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — сказал Рогов.
Отмечается, что рядом с Дачным, но со стороны Донецкой Народной Республики, находятся населенные пункты Новоукраинка, Ялта и Запорожье. И они, сообщало ранее российское оборонное ведомство, уже освобождены от противника.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВС России активно выполняют операции по полному освобождению региона. Войска РФ проводят рейды на оккупированный боевиками ВСУ правый берег Днепра.