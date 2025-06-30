ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

«Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.
Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.
По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.