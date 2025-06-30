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ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.

Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.

По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.