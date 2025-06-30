Пушилин: на красноармейском направлении ВС РФ наступают широким фронтом

Вооружённые силы РФ ведут наступление широким фронтом на красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В целом можно говорить, что там идёт наступление наших подразделений широким фронтом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин также уточнил, что российские военные продвинулись в Часовом Яре и в районе Ступочек.
Напомним, 23 июня Денис Пушилин информировал о переброске резервных сил ВСУ у посёлка Котлино на красноармейском направлении. Он отмечал, что противник предпринял попытки контратаковать.