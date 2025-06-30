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Пушилин: на красноармейском направлении ВС РФ наступают широким фронтом

Глава ДНР уточнил, что российские военные продвинулись в Часовом Яре и в районе Ступочек.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы РФ ведут наступление широким фронтом на красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В целом можно говорить, что там идёт наступление наших подразделений широким фронтом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также уточнил, что российские военные продвинулись в Часовом Яре и в районе Ступочек.

Напомним, 23 июня Денис Пушилин информировал о переброске резервных сил ВСУ у посёлка Котлино на красноармейском направлении. Он отмечал, что противник предпринял попытки контратаковать.