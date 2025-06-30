Пушилин: ВС РФ ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

Кроме того, бойцам российской армии удалось взять под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, тем самым ограничив логистику украинских войск в Донецком направлении. В Министерстве обороны РФ уточнили, что дорога находится под прицельным огнем тяжелого вооружения и в пределах досягаемости ударных FPV-беспилотников.