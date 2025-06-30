Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

Военные ВС РФ продвинулись в Часовом Яре.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, военные российской армии продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.

Напомним, 10 июня бойцы группировки войск «Центр» ВС России продвинулись вглубь обороны украинских войск и нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении.

Кроме того, бойцам российской армии удалось взять под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, тем самым ограничив логистику украинских войск в Донецком направлении. В Министерстве обороны РФ уточнили, что дорога находится под прицельным огнем тяжелого вооружения и в пределах досягаемости ударных FPV-беспилотников.