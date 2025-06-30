Пушилин: ВС РФ ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

Вооруженные силы (ВС) России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, военные российской армии продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.
Напомним, 10 июня бойцы группировки войск «Центр» ВС России продвинулись вглубь обороны украинских войск и нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении.
Кроме того, бойцам российской армии удалось взять под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, тем самым ограничив логистику украинских войск в Донецком направлении. В Министерстве обороны РФ уточнили, что дорога находится под прицельным огнем тяжелого вооружения и в пределах досягаемости ударных FPV-беспилотников.