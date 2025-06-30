ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 350 военных

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, егерской, 3 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям 2 механизированных, десантно-штурмовой бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов и материальных средств.