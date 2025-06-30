Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 220 военнослужащих, «Запад» — свыше 230 военнослужащих, «Юг» — более 210, «Центр» — до 430, «Восток» — свыше 190, «Днепр» — до 70 военнослужащих.
Группировки «Север», «Запад», «Юг»
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, егерской, 3 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям 2 механизированных, десантно-штурмовой бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения Западной группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 2 механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Зеленая Долина ДНР. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 5 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих, 2 танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и 2 склада боеприпасов.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр»
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 4 механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск ДНР, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 3 пикапа и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса ДНР, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, 4 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 2 механизированных, горно-штурмовой бригад, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 5 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов.