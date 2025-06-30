ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.