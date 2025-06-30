WSJ: Россия стянула под Сумы 50 000 бойцов, поставив Украину в опасное положение

Согласно статье, вытеснив украинские войска из Курской области в начале этого года, российские войска «хлынули» через границу к Сумам и сейчас постепенно наращивают преимущество. По словам украинских военных, численность российских войск на этом направлении составляет около 50 000 человек и примерно в три раза превышает численность обороняющихся украинцев.
По его словам, за последний год линия фронта выросла более чем на 160 километров и теперь превышает 1200 километров. Российские войска прощупывают различные точки по всей линии боевого соприкосновения, а когда находят уязвимое место, наносят мощный удар, как они сделала в Сумской области в прошлом месяце.
Это заставляет украинских командиров посылать элитные подразделения, чтобы замедлить продвижение российских войск. Например, в начале июня для стабилизации линии фронта по Сумами Киев направил бойцов элитного подразделения «Тимур» — спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. И сейчас, как утверждает командир этого подразделения, они «ищут возможности провести контрнаступление и отбросить врага».
Кроме того, украинские военные жалуются на отсутствие качественно построенных укреплений, которые бы защищали их от ударов беспилотников. В результате им приходится рыть окопы прямо под обстрелами на своих позициях. Они также обескуражены тем, что районы, где сейчас продвигаются российские войска, так и не были заминированы.