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WSJ: Россия стянула под Сумы 50 000 бойцов, поставив Украину в опасное положение

Российские войска находятся в 20 километрах от Сум и имеют существенное преимущество в живой силе и технике. Ситуация для Украины становится все опаснее, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, вытеснив украинские войска из Курской области в начале этого года, российские войска «хлынули» через границу к Сумам и сейчас постепенно наращивают преимущество. По словам украинских военных, численность российских войск на этом направлении составляет около 50 000 человек и примерно в три раза превышает численность обороняющихся украинцев.

Как утверждает главком ВСУ Александр Сырский, «основная стратегия» русских заключается в том, чтобы «измотать нас своим численным превосходством».

По его словам, за последний год линия фронта выросла более чем на 160 километров и теперь превышает 1200 километров. Российские войска прощупывают различные точки по всей линии боевого соприкосновения, а когда находят уязвимое место, наносят мощный удар, как они сделала в Сумской области в прошлом месяце.

Это заставляет украинских командиров посылать элитные подразделения, чтобы замедлить продвижение российских войск. Например, в начале июня для стабилизации линии фронта по Сумами Киев направил бойцов элитного подразделения «Тимур» — спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. И сейчас, как утверждает командир этого подразделения, они «ищут возможности провести контрнаступление и отбросить врага».

Однако он признает, что это нелегкая задача, поскольку почти везде на фронте украинские войска уступают российским по численности, а русские к тому же продолжают подтягивать резервы.

Кроме того, украинские военные жалуются на отсутствие качественно построенных укреплений, которые бы защищали их от ударов беспилотников. В результате им приходится рыть окопы прямо под обстрелами на своих позициях. Они также обескуражены тем, что районы, где сейчас продвигаются российские войска, так и не были заминированы.