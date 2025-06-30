WSJ: Россия стянула под Сумы 50 000 бойцов, поставив Украину в опасное положение

Кроме того, украинские военные жалуются на отсутствие качественно построенных укреплений, которые бы защищали их от ударов беспилотников. В результате им приходится рыть окопы прямо под обстрелами на своих позициях. Они также обескуражены тем, что районы, где сейчас продвигаются российские войска, так и не были заминированы.