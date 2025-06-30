«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоадреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка «Днепр» уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.