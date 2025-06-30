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ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.