ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.