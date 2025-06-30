Минобороны сообщило об ударе по топливному терминалу ВМС Украины

Согласно пресс-релизу ведомства, также были нанесены удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных БПЛА и складам боеприпасов ВСУ. Помимо этого целями ударов были пункты временной дислокации формирований ВСУ в 146 районах.
На выходных Минобороны также отчитывалось о нанесении ударов по складам боеприпасов и цехам украинских БПЛА. В течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Курской областью и Азовским морем, никто не пострадал.
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