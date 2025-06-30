ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности «стали лучше защищены». Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии «военных позиций» и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы.