ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности «стали лучше защищены». Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии «военных позиций» и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы.
«Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы “зубы дракона” (противотанковые укрепления — ред.) и другие компоненты пассивной обороны… Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений», — говорится в материале журналиста Mundo.
По словам Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили ВСУ.