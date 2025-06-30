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ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности «стали лучше защищены». Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии «военных позиций» и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы.

«Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы “зубы дракона” (противотанковые укрепления — ред.) и другие компоненты пассивной обороны… Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений», — говорится в материале журналиста Mundo.

По словам Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили ВСУ.