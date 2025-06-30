Последствия атаки БПЛА в Таганроге устранят до 6 июля

Последствия атаки БПЛА на Таганрог, произошедшей 24 июня, устранят к концу недели — до 6 июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём Telegram-канале.
Повреждения стёкол и окон в жилых домах и лицее № 28 были вызваны падением обломков дрона противника, по которому отработало донское ПВО.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше