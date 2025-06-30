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ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по военным объектам в Конотопе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские войска ударом БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации и место хранения беспилотников ВСУ в районе Конотопа Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места, оборудованного для хранения БПЛА, с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-2” в районе населенного пункта Конотоп Сумской области», — сообщили там.

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