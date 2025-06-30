«Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

28 и 29 июня по соцсетям разошелся ролик, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его. Другие вооруженные полицейские ничего не предприняли. По информации Telegram-каналов, опубликовавших это видео, инцидент произошел 25 июня в Волоконовском районе Белгородской области. Ролик вызвал острую критику со стороны военкоров и военблогеров. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в отношении нападавшего возбуждено дело, но не привел других подробностей.