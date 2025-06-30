«Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

28 и 29 июня по соцсетям разошелся ролик, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его. Другие вооруженные полицейские ничего не предприняли. По информации Telegram-каналов, опубликовавших это видео, инцидент произошел 25 июня в Волоконовском районе Белгородской области. Ролик вызвал острую критику со стороны военкоров и военблогеров. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в отношении нападавшего возбуждено дело, но не привел других подробностей.
Авторы опубликовавших ролик Telegram-каналов заявили, что чеченских бойцов остановили за езду по встречной полосе.
За сотрудников военной полиции вступился ветеран Русской весны 2014 года и специальной военной операции (СВО), бывший «народный мэр» Донецка Павел Губарев. Он обратился к командиру Ахмата Апти Алаудинову.
Он добавил, что чеченские бойцы не впервые становятся участниками подобных сюжетов «без всяких для них последствий».
«По сути, такие инциденты (а на камеру попадают не все) — это целенаправленная работа группы лиц, направленная на подрыв воинской дисциплины в зоне проведения СВО», — подчеркнул Губарев.
Апти Алаудинов выполнил просьбу Павла Губарева и прокомментировал инцидент на блокпосту в Белгородской области с участием чеченцев, назвав произошедшее беспределом, который случается повсеместно. По его словам, напавшие на военную полицию не служат в спецназе «Ахмат».
Алаудинов также рассказал, что в отношении одного из нападавших возбуждено уголовное дело.
Оценивая ответ Алаудинова, Губарев написал: «Касательно некрасивых эпитетов, которые любит использовать в своей устной речи тщ генерал-лейтенант, оставим это на его совести».
Комментируя возбуждение уголовного дела, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что пока коснулось оно только одного из участников инцидента.
Он также добавил, что бездействие правоохранительных органов в таких ситуациях приводит к повторению подобных случаев. «Если бы нападавшими были [солдаты] из другого подразделения, реакция последовала бы немедленно», — заявил политик.
Военный блогер Юрий Подоляка указал, что, если подобное поведение «крутых джигитов» не будет жестко пресекаться, этим начнут пользоваться украинские спецслужбы для организации терактов и диверсий в российском тылу.
По его словам, в этой ситуации не стоит удивляться появлению украинских диверсантов в российском тылу и проведенным терактам. «Скорее надо удивляться, что их [терактов] так мало», — подчеркнул Подоляка.
Автор Telegram-канала «Сыны Монархии» писатель Роман Антоновский также призвал жестко наказать причастных к избиению сотрудника военной полиции. По его словам, единственно правильное решение в данной ситуации — немедленное задержание и суровое публичное наказание.
По его словам, подобные происшествия — серьезный удар по престижу российской армии. «В таком случае сотрудник военной полиции должен был разрядить решале в бороду пару рожков и получить медаль. От таких тиктокеров около фронта больше вреда, чем пользы. Закон должен быть суров и одинаков для всех», — подчеркнул Антоновский.