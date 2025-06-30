Жители Молдовы выступают за нейтралитет страны по отношению к конфликту Украины и России

Что касается конфликта между Израилем и Ираном, то на вопрос: «Какая из сторон, по вашему мнению, должна выйти победителем?», за Израиль высказались 10,1%, за Иран — 1,8%, ответ «никакая из сторон» дали 5,5%. Абсолютное большинство опрошенных, 74,2%, высказались за то, чтобы «данный конфликт прекратился немедленно».