Жители Молдовы выступают за нейтралитет страны по отношению к конфликту Украины и России

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Граждане Молдовы считают, что республика должна быть нейтральной по отношению к конфликту между Россией и Украиной, об этом свидетельствуют данные опроса компании iData.
На вопрос: «Какую, по вашему мнению, позицию должна занять Республика Молдова в свете конфликта между Украиной и Россией?», 68,8% респондентов ответили, что страна должна быть нейтральной по отношению к конфликту.
За то, чтобы Молдова поддерживала Украину, высказались 20,9% опрошенных, а 2,5% считают, что республика должна быть на стороне России. Отказались отвечать на этот вопрос 1,7%, ответ «не знаю» дали 6,1%.
Интересна и позиция молдавских граждан в отношении других обострившихся в мире на данный момент конфликтов.
Так, на вопрос: «Насколько обоснованна военная реакция Израиля в отношении Сектора Газа?», 47,9% ответили, что не имеют по данному вопросу никакого мнения, «полностью неоправданным» реакцию Израиля считают 29,1%, «частично оправданной» — 13,5%, «Полностью оправданной» — 5,2%.
Что касается конфликта между Израилем и Ираном, то на вопрос: «Какая из сторон, по вашему мнению, должна выйти победителем?», за Израиль высказались 10,1%, за Иран — 1,8%, ответ «никакая из сторон» дали 5,5%. Абсолютное большинство опрошенных, 74,2%, высказались за то, чтобы «данный конфликт прекратился немедленно».
Опрос проводился с 14 по 23 июня среди 1 015 человек, погрешность составляет 3%.