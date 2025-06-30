«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали восемь бригад, три штурмовых полка и отряд спецназначения «Химера» ГУР в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 220 военнослужащих. Также ВС РФ ликвидировали два танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и села Зеленая Долина в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили десять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 430 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 11 бригад, два штурмовых полка и полк беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск ДНР, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Противник лишился до 430 боевиков, шести боевых бронированных машин, трех пикапов и артиллерийского орудия.
«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса ДНР, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области.
«ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» провинулся в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.
Противник потерял до 70 боевиков, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 144 БПЛА самолетного типа.