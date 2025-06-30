Алаудинов ответил на жалобы о лечении участников операции «Поток»

Участникам этой операции «отказано в выплатах и наградах», сообщала на прошлой неделе журналист Анастасия Кашеварова. «Все, кто был в трубе получили поражение легких», — утверждала она. Среди болезней, по ее словам, у участников был «рак легких», который диагностировали как «острый бронхит средней степени тяжести». Утром 28 июня она уточнила, что «на меня вышли представители Министерства обороны и мы очень конструктивно обсудили мою публикацию по “Потоку”. “Запросили информацию у меня по проблемам с награждениями, и с лечением, и с выплатами”, — сообщила Кашеварова.