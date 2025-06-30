Днем 30 июня в Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

Днем 30 июня в Ростовской области силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА самолетного типа. Об этом проинформировали в телеграм-канале Минобороны России.
— Беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в период 12:50 до 13:20 по московскому времени, — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, ранее в регионе объявили беспилотную опасность. Также, по информации Минобороны России, сегодня днем в тот же период времени военные сбили БПЛА в небе над Белгородской областью.
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