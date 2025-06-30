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Юрий Слюсарь сообщил о сбитом БПЛА в Каменском районе Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области сбили украинский БПЛА, повреждений на земле нет.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил информацию Минобороны России о сбитом БПЛА. Комментарий был опубликован днем 30 июня в телеграм-канале главы региона.

— В период с 13 до 14 часов силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменском районе, — сообщил Юрий Слюсарь.

Предварительно, пострадавших нет, повреждения на земле также не зафиксировали. Информация уточняется.

Ранее в Минобороны России проинформировали о том, что над территорией Ростовской области ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа.

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